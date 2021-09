Chivas: Oribe Peralta se enfoca en que el Rebaño mejore antes de pensar en su renovación

Oribe Peralta desconoce su futuro. A unos meses de concluir su contrato con Chivas, el delantero no ha tocado el tema de una posible renovación o incorporación a la directiva.

Hace unos meses, el ‘Cepillo’ reveló que los altos mandos del Guadalajara le plantearon la posibilidad de integrarse a un puesto dentro de la estructura, situación que no ha avanzado ya que Peralta prioriza salir del bache futbolístico junto al equipo.

“Hasta ahora no hemos tenido la oportunidad de platicar. Hay cosas más importantes como el funcionamiento del equipo, el obtener los resultados deseados para clasificar y después habrá tiempo para platicar para saber lo que se viene. El decidir y tomar mi decisión”, detalló en conferencia.

El exdelantero de la Selección Nacional admitió que aún se siente en condiciones de aportar dentro del terreno de juego y planea seguir en activo, aunque no descarta la posibilidad del retiro en caso de que no se abra una nueva oportunidad.

“Físicamente estoy bien. Espero que haya la oportunidad de seguir, si no es aquí habrá alguna otra oportunidad y sino estoy listo para afrontar lo que se venga.

“A lo largo de mi carrera, he sido bendecido y no me podría quejar de nada. Estoy bien por cualquier situación que ocurra”, puntualizó.

Oribe considera que la falta de minutos de juego no es pretexto para no ayudar al club, ya que él trata de aportar desde cualquier trinchera.

“Hay decisiones en la vida que no nos corresponde tomar. Al menos yo, trato de hacer lo que me toca y aportar desde dónde esté. El no jugar no me imposibilita el poder ayudar.

“Compartir esa experiencia que me ha ayudado a estar donde estoy. Buscar la forma de ayudar desde donde estés. No necesitas estar jugando para hacerlo. Si no estás jugando, tienes que buscar la manera de que el equipo sea beneficiado”, concluyó.

