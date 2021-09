Luis Olivas: 'Leaño es más humano, te motiva para creer en su idea de juego'

A una semana de que Víctor Manuel Vucetich dejará su cargo como Director Técnico del Guadalajara, todo parece indicar que junto a Marcelo Leaño, quien quedó como entrenador interino, los jugadores están tomando más confianza y les ha ayudado para que el Guadalajara tenga otras perspectivas.

“Fue un cambio de actitud, él (Marcelo Leaño) trata de enfocarse más en la persona, ser un poco más humano, que sea persona antes que jugador. Te mete mucha motivación para creer en la idea de juego que tiene”, comentó el canterano Luis Olivas.

Por otra parte, el juvenil de 21 años, quien comienza a tener más oportunidades de arrancar como titular habló sobre las oportunidades que se le van dando con el primer equipo y sobre los consejos que le da Marcelo Leaño.

"La verdad no creo que me haya beneficiado, es parte del trabajo. Marcelo (Leaño) tiene tiempo conociéndonos y estoy en la mejor disposición, esté adentro o afuera. Lo que me pide es que confíe en mí, que sea yo mismo, estar atento a la marca, ser determinado. Eso me pide, que tenga confianza en mí, que eso me llevará adelante", declaró.

Finalmente, Luis Olivas declaró que está dispuesto al cambio que vendrá en el plantel en cuanto nombren al nuevo entrenador y estará listo para afrontar todo de la mejor manera.

"Estar siempre dispuesto a lo que se venga y al cambio. Estar en la mejor disposición y la confianza de creer en mí. Cualquier cambio es bueno y afrontarlo de la mejor manera. La afición debe de confiar en nosotros porque daremos todo para que ellos estén contentos", señaló.