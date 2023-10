Ricardo 'Snoopy' Pérez, leyenda de Chivas, critica la reincorporación de Alexis Vega y 'Chicote' Calderón

Las Chivas de Guadalajara anunciaron la reincorporación de Alexis Vega, Cristian 'Chicote' Calderón y Raúl Martínez tras sus recientes indisciplina, ocasionando que Ricardo 'Snoopy' Pérez, leyenda del equipo tapatío, cuestionara la decisión de volver a unirlos al plantel.

"Resulta que Chivas se echó para atrás con los jugadores separados es lo peor que pudieron haber hecho, ya que 'Chicote' no estaba a nivel y Vega ya no trascendía, el equipo con o sin ellos no iba a cambiar, así que deben de dar una explicación muy convincente del porqué del perdón", comentó 'Snoopy' en redes sociales.

Hay que destacar que, los tres jugadores estuvieron separados del equipo, ocasionando que se mantuvieran alejados del grupo y se perdieron el Clásico Tapatío, donde el Rebaño goleó a los Rojinegros del Atlas.

Los tres futbolistas estuvieron involucrados en una fiesta en el hotel de concentración durante la visita de los rojiblancos a Toluca.

El próximo compromiso de las Chivas de Guadalajara será en la Jornada 13 del Apertura 2023, fecha donde estarán visitando el Estadio Cuauhtémoc para medirse contra el Puebla.

