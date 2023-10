Veljko Paunovic 'arremetió' contra reporteros tras el Clásico Tapatío: "Estoy aquí. No me pregunten más"

A mitad de semana, Veljko Paunovic sonó como el próximo director técnico del Almería en LaLiga, por lo que se adelantaba que dejaría de dirigir a Chivas luego del Clásico Tapatío ante Atlas. Sin embargo, el entrenador serbio ya dejó en claro que continuará en el Rebaño, al grado de enojarse y gritar en plena conferencia de prensa.

Luego del partido entre Chivas y Atlas, el cual ganaron 4-1 los dirigidos por Paunovic, el estratega europeo fue cuestionado sobre si ya tenía una decisión para su futuro.

Ir al Almería o quedarse en Chivas, fueron las opciones que se le plantearon a Veljko durante la conferencia de prensa postpartido. Sin embargo, ante la insistencia de los periodistas de seguir preguntándole sobre el tema, el serbio 'arremetió' contra los reporteros y pidió dejar el tema a un lado.

"Me pongo defensivo, porque no entiendo por qué me siguen preguntando. Ya lo he dicho, está claro. No me pregunten más, estoy aquí. Listo, no me vuelvan a preguntar más. Y el día que no esté aquí es porque no me quieren", declaró Paunovic.

A pesar del enojo que estas preguntas le ocasionaron, él mismo pudo haber evitado esto. Cabe recordar que en la conferencia del jueves, fue el mismo Paunovic quien prohibió los cuestionamientos que tuvieran algo que ver con el Almería, apenas unas horas después de que saliera a la luz que iría al futbol de Europa.

