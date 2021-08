Alexis Peña: 'Rivales han estudiado a Cruz Azul y quizás no alcance con lo mismo'

En Cruz Azul saben que la novena no basta para competir en el Apertura 2021, por lo que Alexis Peña apunta al duelo ante Toluca como una oportunidad para reencontrarse con la mejor versión celeste.

“El campeonato ya lo dejamos atrás, tenemos que hacer las cosas que hacíamos el torneo anterior y de mejor manera, porque los rivales nos han estudiado y quizás con lo mismo no nos va a alcanzar. Ahora, pensamos en lo que viene por delante, el equipo está confiado en dar la vuelta en Concacaf y concentrado en que podemos hacerlo contra Toluca, qué mejor que en estos partidos contra los líderes “, dijo en conferencia de prensa.

Tras una escasa participación en el torneo anterior, Alexis Peña tuvo la posibilidad de salir de Cruz Azul; sin embargo, el zaguero apostó por continuar con el campeón del futbol mexicano y hoy está satisfecho.

"Sí me planteé salir y lo llegué a hablar. Tuve oportunidades, la propuesta era jugar de titular. Quedarme era una oportunidad de revancha por el torneo pasado que no pude tener minutos, hoy se me están dando y la decisión de quedarme fue la correcta", dijo en conferencia de prensa.

“Fue algo complicado al principio, pero siempre trabajamos. A lo mejor no han sido los resultados que queremos, pero estamos trabajando para que se den y nos quedemos con los tres puntos”, agregó.

