Cruz Azul: Chaco Giménez rechazó dirigir a La Máquina por falta de experiencia

Se hizo a un lado. Christian Giménez, exjugador de Cruz Azul, reveló que no se arrepiente de rechazar una oferta de tomar las riendas de La Máquina en sus primeros 'pasos' como entrenador.

En entrevista con nuestro colaborador y columnista en RÉCORD, Rubén Rodríguez, el también extimonel del Cancún FC declaró el por qué declinó una gran oportunidad en su carrera.

"Yo no me arrepiento de las decisiones que tomo, sí tuve la oportunidad, tuve esa charla con Ricardo (Peláez), pero creo que todavía me faltaba un poco más de capacitación, es difícil tener otra oportunidad. Tomé una buena decisión, era muy atractivo por lo que me genera Cruz Azul, si era por la decisión del corazón lo hubiera tomado, pero creo que me hubiera equivocado.

"Todavía me falta un toque más de preparación de cancha, de entrenamiento, de gestión y después entrar a esas grandes ligas, no descarto en algún momento tomar las riendas a pesar de que las oportunidades son escasas, tengo que tener paciencia ", explicó a Rubén Rodríguez durante una charla en del podcast futvox 'La Sobra del Mundial'.

