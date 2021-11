Alexis Peña: 'Si Cruz Azul no avanza a Cuartos de Final sería un fracaso'

El campeón tiene que someterse a una dura prueba antes de defender su título en la Liguilla y para Alexis Peña, defensa de Cruz Azul, el hecho de no superar el Repechaje será considerado como un fracaso.

“Creo que todos estamos en el mismo objetivo que es avanzar, el no hacerlo sería un fracaso. Fue un torneo bastante irregular, ya sea por una u otra cosa, pero el torneo se queda atrás, es pasado, ahora está en nosotros poder avanzar a los Cuartos de Final que es por lo que vamos a morir en la raya”, dijo Alexis Peña.

A pesar de ello, en la mente del zaguero no existe otra cosa más que el bicampeonato de Liga, al igual que el resto de sus compañeros.

“Todos tenemos el mismo objetivo, que es el bicampeonato, en la cabeza de todos está seguir avanzando, ganar, el equipo está convencido y motivado, tenemos que corregir algunos detalles y lo que se había hecho bien, hacerlo de la mejor manera para tener un equipo más competitivo”, señaló.

Por otra parte, Alexis Peña reconoció que no ha olvidado lo antecedentes recientes ante los Rayados del Monterrey, motivo por el cual, el repechaje lo vive como una revancha.

“Sí, claro que es una oportunidad de revancha, por los partidos ocurridos antes, pero independientemente de eso tenemos en nuestra cabeza el bicampeonato, y Monterrey es el primer rival”, manifestó.

Sobre su estancia en club, la cual culmina al finalizar el torneo, Peña prefiere enfocarse en el partido del domingo, pero señaló que la directiva le ha pedido paciencia para ver si es posible llegar a un acuerdo con el Guadalajara.

“Tengo un poco la incertidumbre, pero hoy en día no pienso en eso, estoy entregado a Cruz Azul y en mi cabeza está avanzar el domingo a Cuartos de Final, las decisiones que se tomen no me corresponden, me gustaría quedarme, hay el interés y me piden que tenga un poco de paciencia”, finalizó.

