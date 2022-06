Cruz Azul: Diego Aguirre reveló los objetivos que le pidió la directiva celeste

Diego Aguirre dio a conocer los objetivos que la directiva de Cruz Azul se planteó de cara al Torneo Apertura 2022 en la Liga MX, destacando que el equipo debe ser protagonista en cada una de las jornadas.

"Es un club importante, pesado y con mucho arraigo popular. El objetivo como todo cuadro grande es ser Campeón. Ahora también es verdad que en los últimos 23 años donde comenzó esta forma de disputa de campeonato, Cruz Azul solo fue campeón una vez.

"El objetivo es alto, pero está claro que no es fácil. Lo más importante que hablamos con el presidente y el director deportivo es que el equipo juegue bien, que ilusione y que seamos protagonistas", declaró en entrevista para Ovación.

Asimismo, el estratega uruguayo aprovechó el momento para revelar algunos detalles sobre cómo se dio el acercamiento con La Máquina.

"Es un desafío nuevo en un país futbolero, un mercado nuevo. Estoy con expectativa por ver lo que me encuentro, pero estoy contento. El mes pasado estuve en México y Estados Unidos con reuniones, viendo e interiorizándome de esos mercados y fueron surgiendo propuestas concretas. Algunas dijimos que no, pero vino Cruz Azul que es tremendo equipo, un club grande, y me pareció muy buena la oportunidad", añadió.

