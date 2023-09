Cruz Azul: Ricardo Peláez señaló cómo fue el trato con Billy Álvarez en La Máquina

Ricardo Peláez tuvo un paso con el conjunto de Cruz Azul, en donde llegó a armar uno de los planteles que tiempo después dio frutos con la obtención del título, hoy en día atraviesan un mal momento.

El comentarista de TUDN comentó para El Podcast de la Máquina cómo fue su relación con el expresidente Billy Álvarez, en donde destacaron los tratos que se tuvo en su momento y aunque Peláez llegó a destacar que nunca supo de tema legal por el que hoy es prófugo.

"El trato que yo recibí fue de 10 puntos, me recibió en su casa, me dio un presupuesto. La exigencia que yo tuve fue mayor porque trajimos 10 jugadores. Siempre estuvo con nosotros. Es una persona muy querida, ayuda a mucha gente. Lo único que yo recibí por parte de este señor fueron cosas buenas y positivas", mencionó Ricardo.

Bajo el mando de Peláez con el Cruz Azul, el equipo logró llegar a la Final del Apertura 2018 con Pedro Caixinha como el entrenador que comandaba al equipo de La Máquina desde el banquillo.

¿Cómo fue la llegada de Garcés a La Máquina?

Además, el comentarista de TUDN señaló cómo fue la llegada de Víctor Garcés, quien más tarde terminó siendo vinculado por diversos delitos que llegó a tener el exdirectivo de Cruz Azul.

"Cuando apareció Garcés y Alfredo fue que comencé a recibir órdenes y no acepté porque no fueron los que me trajeron. Todo explotó cuando me dijeron que el director técnico lo escogían ellos", finalizó.



