Diego Valdés y Luis Malagón brillan hoy con América, pero tienen su origen en Monarcas Morelia

En su momento, Monarcas Morelia fue un semillero de futbolistas tanto nacionales como extranjeros, y muchos de ellos hoy se encuentran triunfando en la Primera División, y el técnico Roberto Hernández fue, en su momento, testigo del crecimiento de muchos de ellos, como es el caso de Luis Ángel Malagón y Diego Valdés hoy ambos triunfando hoy con América e incluso convocados a sus respectivas Selecciones (México y Chile); también habló de Adrián Aldrete y Ángel Sepúlveda, que están en Pumas y Cruz Azul respectivamente.

“Están sucediendo cosas bien padres y es algo que el futbol y la vida no paga con nada, porque me preguntan por gente altamente exitosa como Diego Valdés que nos tocó traerlo a México, Ángel Sepúlveda que nos tocó debutarlo junto a Tomás Boy, el propio Malagón o Aldrete, entonces creo que algo hicimos bien, colaboramos para que estén como están; encontramos jugadores así porque para optimizar nuestros recursos había que elegir muy bien”.

Diego Valdés

“Lo de él fue una cuestión de rebote. Nosotros buscábamos a otro jugador, a Felipe Mora, que metía cualquier cantidad de goles, y sí, pero quién es el socio de Felipe y era Diego, entonces dijimos que para crear eso necesitábamos traernos a los dos. Hicimos la negociación por los dos, pero Felipe no se pudo porque era más caro, trajimos a Ruidíaz y fue una dupla extraordinaria con Diego quien tenía mucha capacidad y muy joven, nos topamos con un chavo muy rebelde. Y en ese momento el profe Enrique Meza (2016) nos dijo que llevamos a un gran jugador, pero nosotros no tendríamos la mejor versión de él, que la tendría otro equipo cuando madurara y no nos equivocamos”.

Ángel Sepúlveda

“Es un tipo que llegó de la nada, de Tercera División, de un equipo de Zacapu, filial nuestra y sobresalía. No tenía una técnica tan buena, pero tenía una mentalidad trabajadora al cien por ciento, picó piedra, y ahora tiene madures emocional. En aquel momento el ‘Cuate’ para nosotros era raro porque parecía que no tenía buena técnica individual, pero hacía cada gol como los que le vemos ahora, con alto grado de eficacia técnica. Es un tipo sencillo, con gran corazón, con deseos de superarse, y creo que tiene todos los elementos para que le vaya bien en Cruz Azul”.



Adrián Aldrete

“Es un tipo que vimos nacer futbolísticamente. Un chavo bien entregado, con buen corazón, sencillo, que vivió en la casa club de Monarcas, un buen ser humano que empezó a jugar y fue a Selección Nacional, después del Mundial y todo lo que le pasó para bien, siguió estable, sólido, competía el puesto con Jaime Lozano como lateral izquierdo, pero Tomás los acomodó y jugaron los dos. Adrián no habla mucho, tiene una zurda difícil de encontrar en el futbol mexicano”.



Ángel Malagón

“Él estaba con Santos, pero por el destino nos apareció en Morelia y le abrimos la puerta, y trabajó mucho para ganarse las cosas. Él tenía un ‘pecadillo’ y lo sabe, me parecía que necesitaba llamar la atención hacia afuera, entonces, en alguna buena atajada que hacía de repente, se quedaba tirado para que entraran las asistencias porque estaba ‘chiqueado’ y eso ahora lo ha manejado mucho mejor, pero lo veo mucho más maduro y conforme se consolide va a ser un gran arquero porque tiene las condiciones y la cabeza, se la cree, cree en él y trabaja, y ojalá esté estable porque creo que puede ser base en la Selección Nacional”.

