Govea recordó accidente en estado de ebriedad en presentación con Rayados: 'No define lo que soy'

Omar Govea respondió algunas preguntas tras ser anunciado como nuevo jugador del Monterrey de cara al Clausura 2023. El exjugador del Zulte Waregen habló sobre el accidente automovilístico que sufrió hace dos años en Bélgica.

El mediocampista conducía su automóvil en estado de ebriedad por las calles del barrio Sint Eloois Vijve y chocó contra otro carro en el que viajaban dos mujeres. Afortunadamente, nadie resulto con heridas de gravedad.

"Es una situación incómoda de habla, pero me gustaría aclararlo. Si bien en su momento tuve ese accidente, no me definen como realmente soy. Quiero ser ejemplo para la gente que viene de abajo. Voy a hablar dentro del campo. Voy a dar mi corazón por este escudo", mencionó en conferencia de prensa vía online.

Omar Govea se fue a Europa en 2015, primero estuvo en el Porto B, luego en el Royal Excel Mouscron, Royal Antwerp, Zulte Waregem y finalmente en el Voluntari. Monterrey debutará en el Clausura 2023 recibiendo a las Chivas.

