Javier Aguirre tras vencer a Querétaro: 'No nos quemaba la pelota, tuvimos oficio'

Los Rayados lograron hilvanar triunfos en el torneo, sin embargo, Javier Aguirre sabe que su escuadra no es sólida, motivo por el cuál se le vio inconforme.

"Con el resultado porque estamos en casa, ligar 2 partidos ganando, para que no se escapen de arriba, era importante ganar. Parecía que se ponía cómodo, pero no hay victoria fácil, cometemos un error y nos complica el encuentro. Sufrimos mucho, batallamos mucho y nos complicaron. Al final, me quedo con el resultado", dijo Javier Aguirre.

Sin embargo, el ‘Vasco’ resaltó la jerarquía de su escuadra para mantener la ventaja con un hombre menos en el campo, luego de la expulsión de Vincent Janssen.

"Tienes razón. No incómodo, el equipo no se vio sufriendo, con todo respeto para el rival. No nos quemaba la pelota. Tuvimos oficio. No ensuciamos el juego, no fingimos faltas o lesiones, o hacer una tontería. El equipo dio un pase adelante, en cuanto a oficio, a personalidad", añadió.

"Pienso que efectivamente con 10 hombres no nos sentimos incómodos, a veces lo entrenas y el equipo no perdió la fe, no se tiró atrás, no se atrincheró; intentamos desde la posesión. Nos faltó profundidad, pero de repente desdoblábamos, el tiro de Miguel, córners, faltas. El equipo, con 10, no le perdió la cara al partido", apuntó.

