‘Tano’ Ortíz piensa seguir en Rayados, pese a nuevo fracaso en Semifinales

A pesar de que Fernando Ortíz se sigue topando con un muro impenetrable en las Semifinales, no deja de sentir entusiasmo por seguir adelante en el banquillo de Rayados, piensa en el siguiente semestre después de soñar este golpe y sobre sus fracasos constantes en esta instancia prefirió no comentar nada al respecto: “Hoy no voy a hablar de Fernando Ortíz, es momento para destacar al equipo”.

“Sensaciones muchas, pero estoy orgulloso de mis jugadores, estoy orgulloso de haber venido a la Ciudad de México y plantearse de la manera en que ellos se plantearon, corrieron desde el minuto 1 hasta el 98 e intentaron revertir la situación, no nos alcanzó y tenemos un dolor profundo que tiene que sanar”, declaró el estratega rayado.

Sabe que en la Sultana del Norte la exigencia es el campeonato por la nómina y calidad en la plantilla, sin embargo, por ahora solo piensa en tener calma para poder persistir y poder encontrar el camino hacía adelante.

“Que la afición esté interesada en querer ganar títulos lo respeto, necesitamos hacer algo con respecto a eso, pero debemos persistir, esa es la única palabra que tengo ahora para estar tranquilos a la hora de seguir trabajando”, comentó el Tano Ortíz.

“ORGULLOSO DE MI EQUIPO” El mensaje de Fernando Ortiz para Monterrey, después de quedar eliminados del CL24. También hubo felicitación a Cruz Azul. : @v_ddiaz pic.twitter.com/fGwza9BUzv — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) May 20, 2024

