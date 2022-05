Aguirre sobre su paso por el Monterrey: 'No me arrepiento de haber regresado a la Liga MX'

Javier Aguirre habló sobre su paso como director técnico del Monterrey, equipo con el que le fue difícil progresar en la Liga MX, sin embargo, destacó que no se arrepiente de haber tomado la decisión de dirigirlos, ya que así comprobó la calidad del futbol mexicano.

"No me arrepentí, comprobé en primera persona el nivel del fútbol mexicano. Yo he estado fuera, desde el 2001 que no dirigía en México y vuelvo en el 2020 y compruebo la evolución del futbol mexicano", comentó en entrevista con Fox Sports.

Asimismo, el 'Vasco' fue crítico con el sistema de competencia que existe actualmente en el balompié nacional, considerando que el Repechaje le quita cierta 'justicia' al torneo.

"NO ME ARREPENTÍ DE IR A MÉXICO, COMPROBÉ EL NIVEL DEL FUTBOL MEXICANO" #FSRadioMX | Regresó a México para dirigir a Rayados, y se fue con un sabor amargo... Javier Aguirre nos habló de TODO lo que pasó. "SIGO SIENDO UN CRÍTICO DE LA LIGA"#AguirreEnRadio pic.twitter.com/BUlro9sgb7 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) May 24, 2022

"Sigo siendo un crítico de la liga en cuanto de que califican 12 de la repesca, de ida y vuelta, del superlíder que no es campeón, es cierto que le da igualdad a la liga, pero me gustaría que hubiera un cambio, yo entiendo que es cuando mejor sube es en la Liguilla, pero no me parece justo para los primeros lugares. Atlas nos gana a nosotros con un 0-0 y un 1-1 en el Jalisco, con el esquema del año anterior nosotros debíamos haber pasado por el gol de visitante y quedamos fuera.

"Y esas cosas son las que no, sí me preguntas me gustaría que se hiciera algo distinto, pero no me arrepiento para nada, ganamos un título, la pasé bien con Monterrey y avanzamos a Liguilla donde fuimos eliminadas con Santos y Atlas", añadió.

