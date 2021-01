Carlos Reinoso: 'La falta de ascenso y descenso le ha pegado al futbol mexicano'

Carlos Reinoso, exjugador histórico del América y del futbol mexicano, dijo a RÉCORD que la desaparición del Ascenso y descenso en la Liga MX ha mermado el espectáculo y la cuota goleadora en estas primeras jornadas del torneo Guard1anes 2021, y espera que para la fecha 4 regrese el buen futbol.

“Yo vuelvo a repetir lo que dije hace mucho tiempo, cuando les da comodidad a todos los equipos y espero que sea verdad, que el último lugar pague el dinero, el penúltimo y el antepenúltimo que terminan pasando porque lo que se ve en la cancha no tiene nada que ver con otros torneos. Creo que eso del no descenso y no ascenso, le ha pegado y le ha pegado muy fuerte al futbol mexicano”, declaró el Maestro para este diario.

“Hay mucho conformismo, todos los partidos terminan 0-0, 1-0, no se ve un futbol vistoso, alegre al León no lo hemos visto porque tiene mucha gente descansando y esperemos que en la cuarta fecha repunte esto y que se vea buen futbol”, agregó.

El Maestro también arremetió contra el Repechaje, al que calificó como un premio a la mediocridad, pues considera que los equipos que no logran acceder a él, son muy malos.

“Cuando clasifican 12, hay que ser muy malos como equipo para quedar en lugar 14,15, 16, 17 y 18. Se me hace un premio a la mediocridad que clasifiquen 12”, apuntó.

Además, Reinoso criticó el hecho de que a los futbolistas mexicanos no se les den las mismas oportunidades que a los extranjeros, pues a falta de ascenso y descenso deberían tener la tranquilidad de poder jugar en el máximo circuito.

“Yo pienso qué hay una cantidad de extranjeros que no permite que se le dé la posibilidad a los chicos mexicanos que deberían tener una oportunidad de crecimiento ya que no hay ascenso y descenso podrían tener la seguridad que estarían tranquilos jugando”, finalizó.

