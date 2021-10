Liga MX: Fechas, horarios y canales para ver la Jornada 12 del Apertura 2021

Este viernes 1 de octubre arranca la Jornada 12 del Apertura 2021 con el duelo entre Puebla y Pachuca a las 19:00 horas (TV Azteca) en el Estadio Cuauhtémoc (TV Azteca).

Más tarde, Juárez recibe a Monterrey en Estadio Olímpico Benito Juárez a las 21:00 horas (TV Azteca y TUDN).

Para el sábado 2 de octubre se vivirán tres duelos de alto impacto: León vs Atlético de San Luis a las 17:00 horas (Fox Sports y Claro Sports), Santos vs Mazatlán a las 19:06 horas (TUDN) y el Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas en el Estadio Akron a las 21:00 horas (TUDN y TV Azteca)

El domingo 3 de octubre continúa la acción con el Toluca vs Querétaro a las 12:00 horas (TUDN), el Clásico Capitalino entre América y Pumas a las 17:00 horas (TUDN), el Tigres vs Necaxa a las 19:00 horas (TUDN) y el Tijuana vs Cruz Azul a las 21:06 horas (Fox Sports).

