¿Héctor Herrera reforzará a Pachuca en el Mundial de Clubes?: "Si Toluca no tiene problemas, sí"

El mediocampista mexicano Héctor Herrera manifestó su amor por el club que lo formó, Pachuca, además del agradecimiento que tiene con Jesús Martínez, presidente del equipo. Ante eso, el planteamiento sobre reforzar a los Tuzos en el Mundial de Clubes surgió por parte de la afición.

La condición de Héctor Herrera para regresar a Pachuca

Sobre ello, Héctor Herrera no descartó la posibilidad, pero solo si Toluca no tiene problemas con la situación, pues el cariño que tiene por Tuzos y Jesús Martínez es muy grande como para negarse a jugar con ellos.

“Si el día de hoy viene y me llama, obviamente que diré que sí, si Toluca no tiene ningún problema. Él sabe que lo quiero mucho y que yo estaré simplemente agradecido con él", dijo Herrera a ESPN sobre la posibilidad de regresar a Tuzos.

Herrera se siente feliz en Toluca

Por otro lado, Héctor Herrera afirmó que no había pensado en ser refuerzo de Pachuca para el Mundial de Clubes, pero ante el planteamiento mostró un gesto de ilusión.

“No sé, no había pensado en esa situación. No sé si se podría dar o no. Estoy tranquilo, estoy muy contento con Toluca y creo que tengo mis metas muy claras con la institución”, agregó Herrera.

