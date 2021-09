Pumas: Lillini aceptó que Leagues Cup no salva lo hecho en Liga MX

Andrés Lillini, técnico de Pumas, reconoció su deseo de llegar a la Final y ganar la Leagues Cup; sin embargo, reconoció que aunque lo logren, no los exime de culpa al no tener buenos resultados en la liga mexicana.

"No, por supuesto que no salva ni es nada comparable. Nosotros tenemos un objetivo en la Liga MX que debemos cumplir, y es entrar a la Liguilla, este es un torneo que daría trascendencia y muchos equipos quisieran estar en este lugar, el torneo internacional para los jugadores sería seguir sumando cosas, pero no es comparable con lo que hacemos en la Liga MX que para nosotros es fundamental. Una cosa no salva a la otra de ninguna de las dos partes", dijo.

Asimismo, el técnico felino explicó que lo más importante de la Leagues Cup es la trascendencia internacional que le da al equipo y a los futbolistas que lo integran.

"Es un torneo que queremos ganar como todos los equipos que participamos y podemos lo mejor que esté a nuestra disposición porque es un torneo internacional más allá de que traten de desprestigiarla y para nosotros es importante", indicó.

