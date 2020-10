Furch: 'Naturalizados no venimos a arrebatar el lugar a nadie'

Julio Furch, delantero de Santos, está por conseguir la nacionalidad mexicana luego de cinco años en la Liga MX. El capitán lagunero se dijo ilusionado por concluir su proceso, además de consciente que no viene a quietarle el lugar a ningún mexicano por nacimiento.

“A partir de ser nacionalizados, tenemos los mismos derechos y somos uno más. No venimos a arrebatar el lugar ni perjudicar a nadie. El bien en común es México, no queremos sacarle el lugar a nadie, eso es lo que se tiene que ver. Ser nacido o no aquí, después al ser naturalizado somos uno más, un mexicano más”, detalló Furch en entrevista con la Liga MX.

Respecto a un posible llamado con el Tricolor, Furch se dijo listo para dar lo mejor en caso de que se le requiera.

“El futbol nacional me ha dado muchísimo a mí y al momento de poder ser elegible, hacer que la Selección se vea mucho mejor me dejaría tranquilo. Mis ganas de siempre poder vestirla, pelearé por ese lugar y si no, que el otro delantero que compite conmigo que lo haga de la mejor manera y que pueda darle alegría a México”, añadió.

