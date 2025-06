¡La bomba del torneo! Angel Correa será nuevo jugador de Tigres

Después de mucha especulación en torno al destino del argentino, distintos medios han podido confirmar que los Tigres de la UANL cerraron el acuerdo con el Atlético de Madrid para que Correa sea parte de los felinos las siguientes temporadas.

Ángel Correa anotando con el Atleti|X:@AngelCorrea32

FIN DE LA ESPECULACIÓN

Desde hace un par de meses se especulaba sobre el destino de Ángel Correa, países como Argentina y Arabia sonaban para la llegada del centrocampista, sin embargo, el rumor que lo apuntaba en los Tigres de México comenzó a tomar fuerza a principios del mes de marzo.

Pese a que la prensa aseguraba el traspaso con Tigres, todo cambió cuando gente cercana al jugador declaró que su interés era permanecer en Europa, hecho que calmó las emociones en la afición regiomontana.

Ahora, tras semanas sin noticias, Super Deportivo y Fabrizio Romano han podido confirmar que el acuerdo entre jugador y equipo se ha cerrado.

🚨🇲🇽 Ángel Correa to Tigres, here we go! Deal confirmed for the forward to leave Atlético Madrid and move to Mexico.



After talks at advanced stages in May, deal now done and five year contract for Correa as @clmerlo reports. pic.twitter.com/fFmBWM4en3

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 18, 2025