Piojo Herrera tras su salida de Tigres: 'Dije plantel viejo y me equivoqué'

La ‘regó’ en sus declaraciones. Tras ser despedido como entrenador de los Tigres, Miguel Herrera dio sus primeras confesiones sobre el tema , donde señaló que sí se equivocó en llamar ‘viejo’ al equipo tras la eliminación de los Cuartos del Final del Apertura 2022.

“Sí dije ‘viejo’ y me equivoqué. Es un plantel maduro y hay que renovar. Dije: ‘me puede tocar a mí o al que venga’, porque el futbol es así. Nosotros traíamos paulatinamente gente cada vez más joven”, expresó Piojo Herrera para ESPN.

En ese mismo sentido, el ahora ex entrenador de Tigres, América, Tijuana y de la Selección Mexicana, confesó que esa no es una razón para que lo hayan cesado, pero sí es una declaración que molesta.

“Molesta, sí. Lo primero que dije fue ‘la regué’, porque no es viejo; es una palabra que no se tiene que usar. Es un equipo maduro que ha ganado todo y que, por todas las circunstancias del mundo tiene que renovarse”.

Asimismo, Piojo Herrera destacó que se sorprendió cuando, en casa de Mauricio Culebro, presidente de la institución felina, se le notificó que no seguía más en el equipo. “Esa misma cara de sorpresa la tuve yo. En casa de Mauricio Culebro me dijeron (que estaba despedido). Me dieron una razón muy ambigua, porque los resultados no daban”.

Finalmente, sobre esa respuesta de que los resultados no daban, Miguel Herrera analizó su gestión en Tigres, donde señaló que tuvo un 60 por ciento de juegos ganados durante su año y medio al mando.

“Si tú comparas el año y medio del proceso con Tigres con todos los equipos, solamente hay dos que mantuvieron al mismo técnico y soy el único que tiene 60 por ciento de partidos ganados. El futbol es así, ya mañana daré una explicación de lo que creo que pasó, mi versión. Estoy triste y consternado”.

