Cristante tras vencer a Pumas: 'Parecía como un entrenamiento, hubo mucho libertinaje'

Con el triunfo que Toluca obtuvo ante Pumas, los Diablos Rojos se mantienen en la parte alta de la clasificación y aunque este resultado dejó buenas sensaciones para Hernán Cristante, el técnico consideró que hubo libertinaje en su equipo, comportamiento que dijo tienen que corregir.

“Estoy contento por la victoria, había que ganar este partido, de entrada se hizo muy complicado. Me deja contento que hubo funcionamiento, paciencia, toleramos cómo vino Pumas a jugar, eso no nos sacó de foco hasta que hicimos el segundo gol, ahí sí nos crecimos parecía un entrenamiento en donde todos aplicaban el libertinaje dentro de la cancha, eso no me gustó, no está bien”, declaró en conferencia.

Sin embargo, dejó en claro que buscarán continuar sobre la buena línea que han marcado, ya que su equipo no está para evitar la zona baja de la clasificación, está para pelear por campeonatos.

“Tenemos una particularidad, no somos un equipo que tenemos que rescatar puntos para la situación porcentual, sino que tenemos que generar para pelear un título. Uno vislumbra un mejor funcionamiento, viene una etapa complicada”, explicó.

