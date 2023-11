Toluca: Maxi Araujo reveló acercamientos del Napoli para ficharlo

La salida de Maxi Araujo de Toluca para emigrar al Napoli de la Serie A es una posibilidad real y así lo reconoció el propio jugador uruguayo, quien explicó que a pesar de que no hay nada concreto, sería algo que él desea y no desaprovecharía.

"Me dijeron que era la primera opción, no me dijeron el plazo de cuándo me iban a venir a buscar, pero había la posibilidad, era real que me querían y ojalá que sea ahora porque la verdad que tengo muchas ganas y no desaprovecharía una oportunidad así", dijo en entrevista con GuilleGutbol.

Y aunque el jugador sudamericano tiene contrato vigente con los Diablos Rojos hasta diciembre del año 2026, reconoció su deseo de emigrar al futbol europeo e incluso fue cuestionado sobre si el Everton es también una opción.

"Lo del Everton, la verdad no se nada, si no me lo dice mi representante o el club no me interesa mucho”, señaló.

