Ajax vs Inter de Milán EN VIVO Champions League Fase de Liga

Este miércoles, Ajax e Inter de Milán harán su debut en la UEFA Champions League 2025/26 con un partido que promete muchas emociones.

Los neerlandeses volverán a participar en el torneo después de ausentarse en un par de ediciones y buscarán aprovechar la localía para arrancar de buena manera.

Por su parte, los italianos querrán dar un golpe de autoridad y reafirmar su poderío en Europa desde la primera fecha, especialmente tras la goleada que sufrieron en la reciente final ante PSG.

El encuentro se jugará en el Johan Cruyff Arena de Ámsterdam y corresponde a la Jornada 1 de la Fase de Liga.}