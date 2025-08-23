AC Milan vs Cremonese EN VIVO Serie A Jornada 1

5

La Serie A abre su telón con un partido cargado de simbolismo en San Siro: el Milan recibe a Cremonese en la primera fecha del campeonato italiano. No es un debut cualquiera para los rossoneri, ya que marca el regreso de Massimiliano Allegri al banquillo y la presentación oficial de Luka Modrić, flamante fichaje que promete jerarquía en el mediocampo.

El conjunto milanista, con el mexicano Santiago Giménez, inicia un nuevo ciclo con la ilusión de recuperar protagonismo en la Liga. La llegada de Allegri, un técnico que conoce la casa y que ya supo conducir al club a títulos, busca aportar solidez y experiencia. A ello se suma la incorporación de Modrić, un futbolista de talla mundial que, a sus 39 años, quiere dejar huella en Italia antes del cierre de su brillante carrera. La expectación es máxima entre los hinchas, que ven por primera vez a estas figuras en acción en un San Siro lleno de ilusiones.

La pretemporada del Milan dejó sensaciones variadas: mostró poderío ofensivo en la goleada al Perth Glory, pero también sufrió una derrota frente al Chelsea que evidenció aspectos a corregir. El reto será encontrar regularidad desde el inicio para no repetir tropiezos de campañas pasadas. Allegri sabe que el margen de error es corto y que un buen arranque será vital para aspirar a la cima en una Serie A cada vez más competitiva.

Cremonese, recién ascendido, llega a este duelo con un espíritu renovado y bajo la dirección técnica de Davide Nicola, un entrenador acostumbrado a desafíos de supervivencia en la élite. El equipo lombardo realizó su preparación en Livigno con la mira puesta en asegurar la permanencia. Aunque el calendario le reserva un estreno de máxima dificultad frente a uno de los gigantes del futbol italiano, los grigiorossi confían en dar pelea y demostrar que su regreso a la Serie A no será pasajero.

