Así fue el emocionante festejo de Mbappé tras el gol de Gonzalo García

Real Madrid brindó una goleada épica de 5-1 sobre el Betis en donde la figura del encuentro fue el juvenil y canterano Gonzalo García con un triplete que hizo vibrar el Santiago Bernabeú y a Kylian Mbappé quien vivió el duelo desde las alturas de los palcos.

El francés se llevó los reflectores debido a su emocionante celebración durante el segundo tanto del atacante merengue incluso con un semblante de emoción y con el gesto “con el pecho, con el pecho” dejando su butaca.

Mbappé l CAPTURA

El jugador de 21 años aprovechó la ausencia de Kylian Mbappé y en su segundo partido como titular en la Temporada 2025-26 en LaLiga, marcó un hat-trick para encaminar la goleada 5-1 de Real Madrid ante Betis en la Jornada 18 del torneo.

¿Cómo fue el segundo tanto que emocionó a Mbappé?

Cinco minutos después de la reanudación de la segunda parte, Fede Valverde mandó un servicio largo a la altura de la media luna, donde Gonzalo controló de pecho y prendió el esférico en el aire, con un gran giro sin voltear a ver la portería. Su remate de volea cruzó el área y picó poco antes de colares en el fondo de la red.

Gonzalo García provocó un hat-trick donde la goleada 4-1 al minuto 82, llegó con una definición de 'taquito'. Arda Güler sacó un centro que quedó atrás para García, pero el delantero ajustó sobre la marcha y con su pie izquierdo desvió el esférico a su espalda, una acción que para muchos aficionados ha dejado en evidencia su talento como goleador innato el 5-1 llegaría más tarde para cerrar la goleada.

Gonzalo García l AP

¿Por qué no jugó Mbappé?

Mbappé no entrenó con el resto del grupo el pasado 31 de diciembre y el club informó que padece un esguince de rodilla, sin un tiempo estimado de baja. El entrenador evitó valorar si el francés debió descansar más en los últimos encuentros de 2025 y remarcó que las decisiones se toman tras evaluar cada partido y la evolución física de los jugadores.

Xabi Alonso, entrenador del conjunto blanco, habló en conferencia de prensa sobre la lesión de Mbappé y dejó abierta la posibilidad de que pueda estar disponible para el torneo. El técnico subrayó que la evolución del jugador será clave en la toma de decisiones durante los próximos días.

El estratega madridista explicó que la recuperación de Kylian Mbappé dependerá de las sensaciones del propio futbolista. "Vamos a ir apurando los plazos, es mucho de sensaciones. ¿Cuándo es lo antes posible? Esa es la pregunta. No lo sé. ¿Supercopa? Esperemos…”, señaló Alonso, sin confirmar plazos concretos.

