Real Madrid espera recuperar a Mbappé para la Supercopa y Xabi Alonso confía en su evolución

El Real Madrid trabaja contrarreloj para recuperar a Kylian Mbappé de cara a la Supercopa de España, torneo que disputará sus Semifinales este jueves frente al Atlético de Madrid. El estado físico del delantero francés se ha convertido en uno de los principales temas en la previa del compromiso.

Xabi Alonso, entrenador del conjunto blanco, habló en conferencia de prensa sobre la lesión de Mbappé y dejó abierta la posibilidad de que pueda estar disponible para el torneo. El técnico subrayó que la evolución del jugador será clave en la toma de decisiones durante los próximos días.

Rumbo a la Supercopa

El estratega madridista explicó que la recuperación de Kylian Mbappé dependerá de las sensaciones del propio futbolista. "Vamos a ir apurando los plazos, es mucho de sensaciones. ¿Cuándo es lo antes posible? Esa es la pregunta. No lo sé. ¿Supercopa? Esperemos…”, señaló Alonso, sin confirmar plazos concretos.

Mbappé no entrenó con el resto del grupo el pasado 31 de diciembre y el club informó que padece un esguince de rodilla, sin un tiempo estimado de baja. El entrenador evitó valorar si el francés debió descansar más en los últimos encuentros de 2025 y remarcó que las decisiones se toman tras evaluar cada partido y la evolución física de los jugadores.

Ante una posible ausencia del atacante, Xabi Alonso señaló que el equipo cuenta con distintas alternativas ofensivas. Entre ellas destacó a Rodrygo, quien puede desempeñarse en cualquiera de los tres carriles del ataque y cerró el año en un buen nivel futbolístico.

Carvajal vuelve, dudas en la plantilla y el mercado del Real Madrid

Además del tema Mbappé, el técnico celebró el regreso de Dani Carvajal a los entrenamientos con el grupo. Alonso destacó la importancia del lateral no solo por su rendimiento en el campo, sino por su liderazgo y experiencia en momentos complejos, aunque aclaró que la convocatoria se definirá horas antes del partido.

En cuanto a Dean Huijsen, el defensor no entrenó debido a molestias físicas y es duda para el próximo compromiso liguero ante el Real Betis. El cuerpo técnico optó por la cautela y tomará una decisión final tras evaluar su estado en las próximas horas.

Finalmente, Xabi Alonso se refirió a la salida de Endrick y a la política del club en el mercado. Señaló que el joven delantero necesita minutos para su desarrollo y destacó que el Real Madrid suele permitir que sus jugadores salgan a otras ligas para crecer profesionalmente, manteniéndose atento a posibles movimientos sin dejar de confiar en la plantilla actual.

