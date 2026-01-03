¿Puede la FIFA suspender a Estados Unidos por sus ataques a Venezuela? Esto dicen sus reglas

La reciente ofensiva militar de Estados Unidos contra Venezuela ha planteado una pregunta en el mundo del futbol: ¿tiene la FIFA autoridad para suspender a la Federación de Futbol de Estados Unidos (US Soccer) por acciones bélicas de su gobierno? Para entenderlo, es fundamental revisar las normas de la FIFA y lo que realmente puede sancionar el organismo rector del balompié mundial.

La regla clave: neutralidad e independencia de las federaciones

Los estatutos de la FIFA exigen que todas las asociaciones nacionales de futbol administren sus asuntos con completa independencia y sin injerencia de terceros, incluidos gobiernos u organismos públicos. Este principio de “no interferencia política” está diseñado para proteger la autonomía de las federaciones y asegurar que su gestión interna se rija por criterios deportivos y democráticos, no por decisiones del Estado.

Según esos estatutos, cualquier forma de intervención externa que afecte la organización, elecciones o administración de una federación puede dar lugar a sanciones como suspensión o expulsión de competencias de la FIFA.

Qué sanciona FIFA… y qué no

Hasta el momento, las suspensiones decretadas por la FIFA han estado relacionadas exclusivamente con interferencia directa en la gestión de la federación, no por las decisiones de política exterior o acciones militares de un Estado.

Ejemplos recientes:

• República del Congo y Pakistán fueron suspendidos por interferencia externa en sus federaciones nacionales.

• Kuwait ha sido suspendido en varias ocasiones por el mismo motivo.

• Kenya también enfrentó suspensiones por intervención gubernamental.

Estos casos muestran que la FIFA actúa cuando gobiernos o terceros alteran la administración deportiva interna de sus asociaciones nacionales, no por conflictos armados entre países.

Rusia: un caso atípico ligado a guerra

El caso más cercano a un conflicto internacional es la suspensión de selecciones y clubes rusos tras la invasión de Ucrania en 2022, una medida extraordinaria adoptada por FIFA y UEFA en conjunto, en respuesta a una guerra en curso. Las autoridades deportivas argumentaron que la participación de Rusia contravenía los principios de integridad y seguridad en competencias internacionales, aunque la sanción fue más un acto coordinado entre organismos deportivos que una sanción disciplinaria basada exclusivamente en los estatutos internos de FIFA.

Y el caso de Estados Unidos

Por ahora, no existe ninguna norma en los estatutos de la FIFA que permita suspender a una federación simplemente porque el gobierno de ese país haya ordenado una acción militar contra otro país. Las reglas están diseñadas para regular la relación entre las federaciones y sus gobiernos en asuntos de futbol, no para juzgar decisiones de política exterior o defensa nacional.

Además, no hay registro de una petición formal de la FIFA para sancionar a la federación de Estados Unidos por este motivo, ni un precedente claro de que la organización vaya a reinterpretar sus estatutos para extender la sanción a estos casos.

Lo que podría ocurrir…

Lo más cercano a una repercusión de este tipo sería una presión política o social amplia, donde grupos de presión o asociaciones futbolísticas internacionales pidieran a la FIFA que actúe, como ha ocurrido en otros conflictos geopolíticos. Por ejemplo, en 2024 la FIFA abrió investigaciones ante solicitudes de sancionar a la federación israelí por acusaciones vinculadas a derechos humanos, aunque sin un resultado sancionador inmediato.