De recibir el Premio de la Paz de la FIFA a atacar Venezuela: La paradoja de Trump en 29 días

En un lapso de 29 días, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pasó de ser reconocido por la FIFA con un premio internacional vinculado a la promoción de la paz, a anunciar una operación militar de gran escala en Venezuela que derivó, según su propio dicho, en la captura del Presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Ambos hechos, separados por menos de un mes.

El 5 de diciembre de 2025, Trump recibió el primer Premio FIFA de la Paz durante un acto oficial dentro del Sorteo del Mundial 2026. Este 3 de enero de 2026, el mismo mandatario informó sobre una acción militar estadounidense en territorio venezolano, lo que generó una inmediata reacción del Gobierno de Caracas y encendió alertas en la región latinoamericana.

El Premio FIFA de la Paz otorgado a Donald Trump

La FIFA anunció en noviembre la creación del Premio FIFA de la Paz, un reconocimiento anual destinado a personas que, de acuerdo con el organismo, hayan realizado "acciones excepcionales y extraordinarias en favor de la paz" y contribuido a unir a personas en todo el mundo. El galardón fue entregado por primera vez el 5 de diciembre de 2025.

Donald Trump recibió el premio en el marco del sorteo de grupos de la Copa Mundial 2026, torneo que será organizado de manera conjunta por Estados Unidos, México y Canadá. El acto se llevó a cabo en Washington y contó con la presencia del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien ha mantenido una relación cercana con Trump durante la preparación del Mundial.

El reconocimiento fue seguido por pronunciamientos de distintas organizaciones internacionales y de derechos humanos, las cuales solicitaron mayor información sobre el proceso mediante el cual se otorgó el premio y sobre el alcance institucional del mismo. Ante ello, la FIFA señaló que la relación de su presidente con los líderes de los países anfitriones del Mundial 2026 responde a funciones protocolares y de coordinación propias de la organización del torneo.

El ataque a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro

Este sábado 3 de enero, Donald Trump anunció que fuerzas estadounidenses llevaron a cabo un ataque a gran escala en Venezuela, asegurando que la operación resultó en la captura del Presidente Nicolás Maduro y su esposa, quienes habrían sido trasladados fuera del país. El anuncio fue difundido a través de la red social Truth Social y se informó que se ofrecerían más detalles en una conferencia de prensa desde Mar-a-Lago.

La operación se produjo tras reportes de explosiones, actividad aérea y cortes de energía eléctrica en Caracas y otras regiones del país. El Gobierno venezolano confirmó detonaciones en zonas civiles y militares, particularmente en áreas cercanas al complejo Fuerte Tiuna, uno de los principales centros estratégicos del país.

En respuesta, la República Bolivariana de Venezuela emitió un comunicado en el que rechazó lo que calificó como una "gravísima agresión militar" por parte de Estados Unidos, denunciando una violación a la Carta de las Naciones Unidas. Además, informó la activación de un decreto de Conmoción Exterior y sostuvo que se reserva el derecho a la legítima defensa.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.