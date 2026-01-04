¿Para el Puskas? El golazo de Gonzalo García que le está dando la vuelta al mundo

Una nueva figura se eleva en Valdebebas. Gonzalo García aprovechó la ausencia de Kylian Mbappé y en su segundo partido como titular en la Temporada 2025-26 en LaLiga, marcó un hat-trick para encaminar la goleada 5-1 de Real Madrid ante Betis en la Jornada 18 del torneo.

Luego de brillar en el Mundial de Clubes 2025, el canterano merengue perdió protagonismo en el arranque del torneo nacional, con apenas 170 minutos disputados en 13 partidos. Sin embargo, este domingo no desaprovechó la titularidad, además de que se volvió viral por la magnífica manera en que definió sus goles.

García se lució con un hat-trick este fin de semana | AP

Así fueron los golazos de Gonzalo García ante Betis

El espectáculo del nuevo 9 merengue comenzó relativamente de forma sencilla. En el cobro de una falta, al minuto 20, se desmarcó muy bien para cruzar su remate de cabeza, lo que tomó a contrapie al arquero rival. Sin embargo, la "verdadera joya" fue el tanto con el que amplió el marcador poco después del descanso.

Cinco minutos después de la reanudación, Fede Valverde mandó un servicio largo a la altura de la media luna, donde Gonzalo controló de pecho y prendió el esférico en el aire, con un gran giro sin voltear a ver la portería. Su remate de volea cruzó el área y picó poco antes de colares den el fondo de la red.

Mientras que el pilón, y que puso el 4-1 al minuto 82, llegó con una definición de 'taquito'. Arda Güler sacó un centro que quedó atrás para García, pero el delantero ajustó sobre la marcha y con su pie izquierdo desvió el esférico a su espalda, una acción que para muchos aficionados ha dejado en evidencia su talento como goleador innato.

¿Cómo le ha ido a Gonzalo García con Real Madrid?

Aunque debutó desde la Temporada 2022-23, el delantero llamó la atención de la prensa en el Mundial de Clubes de 2025, donde fue titular de forma recurrente y marcó cuatro goles en seis compromisos, además de que dio una asistencia. No obstante, una vez que comenzó LaLiga, Xabi Alonso dejó de alinearlo de inicio.

En 14 juegos disputados, apenas este domingo fue su segunda titularidad, luego de iniciar ante Espanyol en la Jornada 5 y en la cual jugó 61 minutos. Mientras que para su encuentro ante los verdiblancos, García disputó 88 minutos, hizo su primer gol en Primera División y por cuarta ocasión en su vida marcó tres goles o más en un mismo partido; las tres anteriores fueron en la Primera Federación, con dos pókars y un hat-trick.