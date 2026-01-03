Atalanta vs Roma EN VIVO Serie A Jornada 18

Atalanta y Roma se enfrentarán en uno de los partidos más atractivos de la jornada 18 de la Serie A, en un encuentro cargado de emoción que tendrá como principal atractivo el regreso de Gian Piero Gasperini a Bérgamo. El histórico exentrenador de la Dea volverá por primera vez al Gewiss Stadium, ahora al frente de una Roma que sueña con el Scudetto.

El conjunto local llega con la necesidad de recuperar confianza tras la derrota por 1-0 ante el Inter en la última jornada. Si bien Atalanta había mostrado una clara mejoría con triunfos consecutivos frente a Cagliari y Genoa, el tropiezo ante uno de los grandes candidatos al título frenó su impulso y lo dejó fuera de los ocho primeros puestos de la tabla.

Actualmente, el equipo de Bérgamo se ubica en la décima posición con 22 puntos y buscará hacerse fuerte en casa para consolidarse en la mitad alta de la clasificación. Además, la afición confía en mantener una estadística alentadora: Atalanta no ha perdido su primer partido de liga de un año calendario desde 2016.

Del otro lado estará una Roma que llega a 2026 plenamente involucrada en la lucha por el título. Los dirigidos por Gasperini se encuentran a solo tres puntos del líder Inter y mantienen intacta la ilusión de conquistar su primer Scudetto desde 2001. El cierre de 2025 fue positivo para los giallorossi, con una victoria por 3-1 ante Genoa que reforzó sus aspiraciones.

No obstante, el presente inmediato de la Roma presenta ciertos matices. En sus últimos cinco partidos de Serie A ha sufrido tres derrotas y solo ha logrado una victoria en sus últimas cuatro salidas como visitante, todas por la mínima diferencia, una irregularidad que intentará dejar atrás en su visita a Bérgamo.