Athletic Club vs Arsenal EN VIVO UEFA Champions League Jornada 1

La UEFA Champions League 2025-26 arranca con un duelo que promete emociones fuertes en Bilbao. El histórico San Mamés es el escenario donde el Athletic Club regrese a la máxima competición europea tras más de una década de ausencia, enfrentándose nada menos que al Arsenal inglés, uno de los aspirantes al título. El choque, correspondiente a la primera jornada del nuevo formato con 36 equipos, se perfila como un examen exigente para ambos conjuntos en busca de sus primeros puntos.

El equipo vasco, dirigido por Ernesto Valverde, llega con confianza tras un inicio de liga convincente en España, donde sumó tres victorias en sus cuatro primeras apariciones. Su fortaleza defensiva y la inspiración ofensiva de Oihan Sancet y Gorka Guruzeta —máximos goleadores con cuatro tantos cada uno— dan razones para soñar a la afición rojiblanca. No obstante, la enfermería rojiblanca preocupa: la ausencia de Nico Williams, figura clave en ataque, junto a bajas sensibles en defensa y mediocampo, podrían condicionar la estrategia de los Leones.

Por el lado londinense, el Arsenal aterriza en San Mamés con la etiqueta de favorito, tras llegar a las semifinales de la pasada edición de la Champions. Los de Mikel Arteta han comenzado la Premier League con paso firme, mostrando un estilo marcado por la posesión y la intensidad ofensiva. Sin embargo, las lesiones vuelven a ser un obstáculo: nombres como Bukayo Saka, Martin Ødegaard y Gabriel Jesus generan dudas de disponibilidad, lo que obligará a los Gunners a confiar en la profundidad de su plantilla. Aun así, su reciente triunfo liguero 3-0 ante Nottingham Forest demuestra que tienen pólvora de sobra.

El encuentro es histórico: es la primera vez que Athletic y Arsenal se ven las caras en un torneo oficial de la UEFA. Los antecedentes juegan a favor de los ingleses frente a rivales españoles, pero el San Mamés ha demostrado ser un fortín europeo en los últimos años. Con un ambiente eléctrico, la mística de la Catedral y la ilusión de volver a la Champions, el Athletic buscará romper pronósticos ante un Arsenal decidido a confirmar su condición de candidato.