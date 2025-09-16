Bayern Múnich vs Chelsea: ¿Cuándo y dónde ver el juego de la J1 de la UEFA Champions League?

En un partido que hace recordar la Gran Final de la Champions en 2010, Bayern y Chelsea se verán las caras en el mismo estadio en el que los Blues le ganaron a los alemanes para conseguir su primera 'Orejona'. Ahora, regresan como campeones del mundo al recinto en el que comenzó su gloria europea.

Vincent Kompany es el actual entrenador de los Bávaros | AP

¿Cómo llegan ambos equipos al inicio de la Champions?

Bayern Múnich es el líder de la Bundesliga con tres victorias en los tres partidos que han disputado, Borussia Dortmund es el equipo que más de cerca los sigue, con dos puntos menos. Su último resultado fue una victoria de 5-0 en contra de Hamburgo, partido en el que anotó un doblete Harry Kane.

La temporada pasada, los bávaros se quedaron en Cuartos de Final, siendo eliminados por Inter de Milán, quienes a la postre perderían la Final por goleada ante PSG casualmente en el mismo estadio en el que jugarán este primer partido de la nueva campaña.

Harry Kane viene de una gran actuación en liga | AP

Chelsea llega como el campeón del mundo bajo el nuevo formato de competencia, además de ser quinto lugar de la Premier League con ocho puntos; su último resultado fue un empate a dos goles en contra de Brentford. Su siguiente encuentro en liga será en contra de Manchester United, quienes vienen de ser goleados por Manchester City.

La temporada anterior, Chelsea ganó la Conference League al vencer al Real Betis; sin embargo, a pesar de que dicho resultado les daba un pase a la Europa League, la posición en la tabla de la liga inglesa les permitió meterse directos hasta la tan ansiada Champions League.

Moisés Caicedo prepara el partido de visita | AP

¿Dónde ver el partido entre alemanes e ingleses?