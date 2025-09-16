PSG vs Atalanta ¿Dónde y a qué hora ver la Jornada 1 de Champions League?

La Champions League ya está en marcha y este miércoles continúa la actividad de la Jornada 1 de la Fase Liguera con el partido de la jornada. Ahora, el campeón defensor París Saint Germain, arranca su participación rumbo al bicampeonato recibiendo al campeón de Europa League de hace dos temporadas, Atalanta.

Los dirigidos por Luis Enrique buscan dejar atrás la derrota en la Final del Mundial de Clubes en la que cayeron por goleada ante Chelsea. Actualmente el equipo parisino marcha con paso perfecto en la Ligue 1 con cuatro victorias en cuatro partidos, ahora buscarán una nueva victoria en la competencia europea.

Quieren defender su título | AP

Atalanta por su parte, no ha tenido el mejor arranque, pero en tres partidos disputados aún no sabe lo que es la derrota. A pesar de estar invictos, Atalanta está en séptimo puesto de la Serie A con una victoria y dos empates. El conjunto italiano ahora buscará una mejor participación en la Champions que la temporada pasada cuando quedaron fuera en el repechaje ante Brujas.

Historial entre ambos

Estos dos equipos sólo se han visto las caras en el torneo europeo en una ocasión previa. Los equipos se enfrentaron en los Cuartos de Final de la edición 2019-20 resultando en el pase para los parisinos gracias a un triunfo de 2-1.

Buscan seguir invictos | AP

El partido de Jornada 1 se llevará a cabo este miércoles en el Estadio de los Príncipes en punto de las 13:00 horas del centro de México y aunque no se podrá seguir en transmisión en México si se podrá ver en streaming a través de Caliente TV.

PSG vs Atalanta

Fecha: miércoles 17 septiembre 2025

Horario: 13:00 horas del centro de México

Estadio: Parc des Princes

Transmisión: Caliente TV

Arranca el torneo | X