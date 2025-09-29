Chelsea vs Benfica: ¿Dónde y a qué hora ver la Jornada 2 de la Champions League?

Regresan las noches mágicas de Champions League y este martes se enfrentarán dos equipos que buscan corregir el mal inicio de la campaña. Chelsea recibirá a Benfica, luego de la derrota 3-1 que sufrió en la Jornada 1, en su visita a Bayern Munich; mientras que el equipo portugués cayó 2-3 en casa contra Qarabağ, en una de las sorpresas del torneo.

Será la presentación de José Mourinho como técnico de Benfica en Champions League. El estratega, que ganó ocho títulos cuando estuvo con los Blues, pero nunca la Orejona con los de Londres, marcha invicto por ahora en el torneo de liga, en el cual sumó dos victorias (Avs FC y Gil Vicente) y un empate (Rio Ave).

Mourinho se reencontrará con los Blues | AP

En general, Benfica llega a este juego con nueve victorias, dos empates y solo una derrota -la ya mencionada de la Jornada 1 en el torneo de la UEFA- en este inicio de temporada. Mientras que Chelsea suma tres triunfos, dos empates y tres derrotas, la más reciente el sábado pasado en Premier League, 1-3 en casa contra Brighton.

¿Cómo le ha ido a Chelsea contra Benfica?

Será el quinto enfrentamiento entre estos dos equipos, con un balance completamente inclinado a favor de los londinenses, que ganaron los cuatro anteriores juegos. El más reciente triunfo del club inglés fue en Octavos de Final del pasado Mundial de Clubes.

Benfica perdió su primer partido de Champions League | AP

En aquel compromiso, un gol de Ángel Di María al minuto 95 empató el juego después del tanto de la ventaja de Reece James. Sin embargo, ya en el tiempo extra Christopher Nkunku, Pedro Neto y Kiernan Dewsbury-Hall le dieron el triunfo 1-4 a Chelsea.

Mientras que en Champions League, su único antecedente fue en los Cuartos de Final de la Temporada 2011-12. En aquella ocasión, los Blues se impusieron 0-1 como visitantes al Estádio da Luz, mientras que en la vuelta en Stamford Bridge, se llevaron otra victoria por marcador 2-1.

Chelsea tiene el historial a su favor contra Benfica | AP

El otro enfrentamiento entre estos dos equipos fue la Final de la Europa League de la Temporada 2012-13, en la Johan Cruyff Arena en Ámsterdam. Aquel compromiso finalizó 1-2 para los británicos y significó una derrota más en Finales para las Águilas de Portugal.

¿Dónde y a qué hora ver el Chelsea vs Benfica en la Champions League?

Fecha : Martes 30 de septiembre de 2025

: Martes 30 de septiembre de 2025 Horario : 13:00 horas (tiempo de Sinaloa)

: 13:00 horas (tiempo de Sinaloa) Sede : Stamford Bridge

: Stamford Bridge Transmisión: HBO Max

Maresca buscará la primera victoria de la temporada en Champions | AP