Chelsea vs Fulham EN VIVO Premier League Jornada 3

La tercera jornada de la Premier League 2025/26 trae un atractivo duelo en Stamford Bridge, donde el Chelsea recibe al Fulham en un clásico londinense que promete emociones. Los dirigidos por Enzo Maresca llegan con la intención de dar un paso firme en el arranque de temporada, después de un empate en su debut y una victoria en la segunda fecha que les permitió sumar confianza. Para los Blues, ganar en casa es vital para no perder el ritmo de los equipos que buscan instalarse en la parte alta de la tabla.

El panorama para el Fulham, con el mexicano Raúl Jiménez es diferente. Bajo el mando de Marco Silva, el equipo ha cosechado dos empates consecutivos, mostrando solidez, pero también la necesidad de mayor contundencia en el área rival. El propio estratega reconoció que el plantel necesita refuerzos tras sufrir varias bajas sensibles, entre ellas la de Andreas Pereira, quien partió al Palmeiras por 10 millones de euros. Con tres delanteros y un mediocampista menos en la plantilla, el técnico portugués sabe que será complicado sostener resultados sin ajustes en el mercado.

Mientras tanto, el Chelsea se encuentra en plena reestructuración deportiva. La directiva ha abierto la puerta a la salida de hasta diez futbolistas, entre los que destacan nombres como Raheem Sterling, Nicolas Jackson y Christopher Nkunku, con el objetivo de equilibrar su plantilla. Paralelamente, el club apuesta por rejuvenecer su equipo con promesas como João Pedro, Liam Delap y el ecuatoriano Kendry Páez, figuras que representan la apuesta a largo plazo del proyecto de Maresca.

