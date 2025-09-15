Como 1907 vs Genoa: ¿Dónde ver el duelo del equipo de Johan Vásquez en Serie A?

Ni Como 1907 ni Genoa han tenido el mejor de los inicios en la temporada 2025-2026, por lo que cerrando la Jornada 3, ambos equipos tratarán de salir de la zona complicada en la que se han metido, con uno más cerca de puestos de 'tranquilidad' y uno tratando de salvarse de puestos de 'peligro'.

Como 1907 recibe al equipo genovés en casa | X: @Como_1907

¿Cómo llegan ambos equipos al cierre de la Fecha 11 en Italia?

Como se encuentra en la posición 12 con tres puntos, los cuales consiguió en su victoria ante Lazio en la primera jornada, casualmente en el Estadio Giuseppe Sinigaglia, mismo escenario en el que se llevará a cabo este nuevo encuentro. Los autores de los goles de aquel primer duelo fueron Tasos Douvikas y Nico Paz, quien también dio la asistencia para el primer gol.

En el segundo partido de la campaña, los biancoblú perdieron ante Bologna, mismo equipo que esta jornada ya perdió en contra de Milan por el mismo resultado que en ese encuentro: 1-0.

Los blanquiazules buscan acercarse a puestos europeos | X: @Como_1907

Genoa solamente ha sumado un punto en el presente torneo, lo consiguió en la primera fecha en un empate sin anotaciones en contra de Lecce. Su segundo partido lo perdió 0-1 en contra de Juventus, por lo que de momento, el cuadro genovés no ha anotado ningún gol.

Los dirigidos por Patrick Vieira se encuentran de momento en la posición 16, solo dos plazas arriba de los puestos de descenso; sin embargo, se encuentran empatados en puntos con todos los equipos de más abajo: Pisa, Hellas Verona, Parma y Lecce. Recientemente, Johan renovó su contrato con su club hasta 2028.

Johan Vásquez es el actual capitán de Genoa | X: @GenoaCFC

¿Dónde ver el juego de Johan Vásquez y compañía?