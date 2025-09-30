Galatasaray vs Liverpool EN VIVO UEFA Champions League Jornada 2

Este martes, después de un par de semanas de descanso, la actividad de la UEFA Champions League vuelve con el encuentro en donde el Galatasaray recibe en el 'Infierno Turco' al Liverpool

El equipo de la Premier League viene de vencer al Atlético de Madrid en su primer encuentro de la Champions League, por su parte, el Galatasaray sufrió una goleada ante el Eintracht Frankfurt en visita a Alemania.

Liverpool viene de caer en su liga frente al Crystal Palace, mientras que el cuadro turco está invicto en su campeonato local.

El cuadro turco no gana una competición europea desde la temporada 2000, cuando se coronaron en la Copa de la UEFA, donde vencieron al Arsenal en el Parken Stadium.

Liverpool a repetir la hazaña

La temporada pasada, dirigidos por Arne Slot, el Liverpool estuvo cerca de terminar la fase de liga de forma invicta, los Reds solo perdieron el último encuentro de dicha fase, cuando cayeron contra el PSV Eindhoven en el Phillips Stadion.

El Liverpool cayó en Cuartos de Final ante el PSG, después de un empate a un gol en el global, los dirigidos por Luis Enrique avanzaron por penales, antes de consagrarse como campeones en la Champions.