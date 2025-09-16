Juventus vs Borussia Dortmund EN VIVO UEFA Champions League Jornada 1

La que fue alguna vez una Final del torneo, hoy sirve para arranca la competencia más importante de clubes en Europa

16 de Septiembre de 2025

La fase de liga de la UEFA Champions League 2025-26 comienza con un encuentro de alto calibre entre dos gigantes europeos: Juventus y Borussia Dortmund. El choque en Turín promete intensidad y buen futbol, con dos estilos opuestos que se cruzan en busca de un arranque triunfal en la máxima competencia continental.

La Juventus llega a este compromiso con la moral en lo más alto tras imponerse en el clásico del futbol italiano, un resultado que le ha devuelto confianza y fortaleza anímica. El equipo dirigido por Igor Tudor se aferra a la experiencia de sus figuras y a la solidez de su defensa para volver a recuperar la gloria internacional que tanto anhela, luego de varias temporadas de altibajos en Europa.

El Borussia Dortmund, por su parte, asume el papel de visitante incómodo. Los alemanes, siempre con un futbol eléctrico y vertical, confían en la velocidad de sus jóvenes talentos para sorprender en el Juventus Stadium. Aunque el escenario no es sencillo, los de Edin Terzić saben que un resultado positivo en Turín puede marcar el rumbo de su campaña europea, y buscan dar un golpe de autoridad desde la primera jornada.

