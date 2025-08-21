LDU Quito vs Botafogo EN VIVO Copa Libertadores Octavos de Final Vuelta

El Estadio Rodrigo Paz Delgado será el escenario de una noche que promete épica: LDU Quito recibe a Botafogo en la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El campeón vigente llega con la ventaja mínima del 1-0 conseguido en Río, pero ahora debe enfrentar no solo al “Rey de Copas” ecuatoriano, sino también a la temida altura de Quito.

El equipo ecuatoriano confía en la localía para dar vuelta la serie y volver a meterse en los cuartos de final. Campeón de la Libertadores en 2008, la Liga apuesta a la intensidad desde el inicio y al apoyo de su gente para imponer condiciones y respetar su casa. Un gol temprano puede ser determinante para mantener viva la ilusión.

El Fogão, campeón de la edición 2024, viaja con la presión de sostener la ventaja mínima. Los de Artur Jorge buscarán controlar el ritmo, resistir la presión inicial de los locales y aprovechar el contragolpe como arma decisiva. Un gol visitante podría sentenciar definitivamente la serie.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿Vetado? Messi bajo presión; país 'rechaza' llegada del argentino en plena Fecha FIFA