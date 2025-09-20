Liverpool vs Everton EN VIVO Premier League Jornada 5

El Liverpool de Arne Slot, el campeón defensor de la Premier League, se ha acostumbrado a meter goles decisivos en los últimos minutos al inicio de esta temporada.

Y está evocando recuerdos de los grandes equipos del Manchester United bajo Alex Ferguson, que hacían lo mismo en tantas ocasiones en el tiempo de descuento, o "La Hora Fergie" como muchos lo llamaban.

En sus cinco partidos hasta ahora, Liverpool ha anotado un gol para la victoria desde los 83 minutos o más tarde.

Mohamed Salah convirtió un penal en el quinto minuto del tiempo de descuento el domingo para vencer 1-0 a Burnley, la cuarta victoria consecutiva de Liverpool al inicio de la Premier. Luego, el miércoles, Virgil van Dijk cabeceó en un córner en el segundo minuto del tiempo añadido para sellar una victoria 3-2 sobre el Atlético de Madrid en la Liga de Campeones.

entonces, ha sido advertido antes del derbi de Merseyside en Anfield el sábado al mediodía, que inicia la quinta jornada.

También hay una historia de goles tardíos del Liverpool en este enfrentamiento. Está el gol ganador de Divock Origi a los 96 para los Reds en diciembre de 2018 tras un error de Jordan Pickford, portero de Everton.

Los Toffees llegan a Anfield en buena forma, con dos victorias y un empate en sus primeros cuatro partidos. Jack Grealish ha redescubierto algo de su antiguo brillo al inicio de su cesión del Manchester City.

El Liverpool es el único equipo con el ideal de 12 puntos.