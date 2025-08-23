Manchester City vs Tottenham EN VIVO Premier League Jornada 2

La segunda jornada de la Premier League ofrece uno de los encuentros más atractivos del inicio de temporada: Manchester City recibe a Tottenham en el Etihad Stadium. Ambos conjuntos llegan con confianza tras debutar con victorias convincentes.

El equipo de Pep Guardiola impuso su autoridad en la primera fecha al golear 4-0 a Wolverhampton, mostrando su habitual intensidad y capacidad ofensiva. Por su parte, el Tottenham de Ange Postecoglou no se quedó atrás y venció 3-0 a Burnley, dejando claro que pretende consolidarse como un serio contendiente al título desde el arranque de la campaña.

Este enfrentamiento también tiene un matiz especial por los antecedentes recientes. En febrero de 2025, el City se impuso 1-0 en un encuentro muy reñido, mientras que en la primera vuelta de la Premier League pasada, fueron los Spurs quienes sorprendieron con un contundente 4-0. La paridad en los duelos directos alimenta la expectativa y eleva la importancia de los tres puntos en juego.

Más allá del espectáculo, el resultado tendrá impacto directo en la tabla. Un triunfo consolidaría a cualquiera de los dos como candidato firme al campeonato, mientras que un tropiezo podría dejar dudas en un calendario que no concede margen de error. Con figuras de talla mundial en ambos lados y un historial equilibrado, la cita en Manchester promete ser un examen temprano para medir el verdadero poder de dos aspirantes a la gloria inglesa.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: NOCHE DE HORROR EN AVELLANEDA: CONMEBOL SUSPENDE PARTIDO Y LO REMITE A DISCIPLINA TRAS MUERTES Y CAOS