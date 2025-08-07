Michail Antonio deja West Ham, meses después de un accidente automovilístico casi fatal

Meses después de sobrevivir a un accidente automovilístico casi fatal, Michail Antonio es un agente libre después de que el West Ham confirmó el jueves que el delantero jamaicano no firmará un nuevo contrato con el club de Londres.

Antonio, cuyo contrato expiró al final de la temporada pasada, no ha jugado un partido oficial con West Ham desde el accidente en diciembre del año pasado, pero desde entonces ha representado a Jamaica en el ámbito internacional.

No renovó con West Ham | AP

“Todos en el West Ham United desean agradecer sinceramente a Michail por su destacado y dedicado servicio vistiendo la camiseta burdeos y azul durante los últimos diez años”, West Ham expresó en un comunicado.

El club de la Liga Premier también dijo que estaba en conversaciones con Antonio, de 35 años, sobre un futuro papel en una "capacidad alternativa".

Antonio fue operado por una fractura en una extremidad inferior después de que estrellara su Ferrari contra un árbol en un día lluvioso y ventoso a las afueras de Londres el 7 de diciembre.

En una entrevista con la BBC en marzo, Antonio dijo que quedó con una pierna "completamente destrozada" y que “simplemente me hizo darme cuenta de lo cerca que estuve de morir”. Comentó que se rompió el fémur en cuatro lugares y requirió una operación en la que los cirujanos "pusieron un poste en mi muslo con cuatro tornillos".

Sufrió un fuerte accidente | X

Antonio afirmó estar 100% seguro de que volvería a jugar y cumplió esa ambición al ingresar como suplente a los 85 minutos en el partido de la Copa Oro de Jamaica contra Guatemala en junio. Hizo más apariciones como suplente contra Guadalupe y Panamá.

Anotó dos veces para el equipo Sub21 del West Ham en un partido contra Boreham Wood, pero eso no propició una extensión de contrato en el club en el que ha jugado desde que llegó procedente de Nottingham Forest en 2015.

Se va tras 10 años | AP

