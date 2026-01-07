Napoli vs Hellas Verona EN VIVO Serie A Jornada 19

La Serie A vive su última función de la primera mitad del campeonato y el Estadio Diego Armando Maradona se prepara para un duelo con necesidades opuestas. Napoli recibe a Hellas Verona este miércoles 7 de enero, en un partido que cierra la mitad de la temporada italiana y concentra miradas por lo que hay en juego en ambos extremos de la tabla.

El equipo local atraviesa un momento positivo y se instala como uno de los protagonistas del torneo. Con dos victorias consecutivas, Napoli sostiene su lugar en la pelea por el título y se mantiene en la tercera posición, apenas a dos puntos del líder, una diferencia que alimenta la ilusión en la ciudad.

El impulso reciente fortalece el ánimo del plantel y de la afición, que convierte el Diego Armando Maradona en una fortaleza. En redes sociales, el entorno napolitano destaca la solidez colectiva y la regularidad alcanzada en las últimas jornadas como claves para seguir presionando en la lucha grande.

La realidad del visitante es muy distinta. Hellas Verona llega golpeado, con dos derrotas consecutivas y ubicado en el puesto 18 de la clasificación. La urgencia por sumar puntos es total, ya que cada jornada sin unidades complica el objetivo de mantenerse en la máxima categoría.

Los Azzurri quieren cerrar fuerte, los gialloblù resisten

Este enfrentamiento representa una prueba de carácter para ambos equipos. Napoli busca cerrar la primera mitad del campeonato con otro triunfo que lo mantenga cerca de la cima, mientras que Hellas Verona intenta dar un golpe inesperado que le permita salir de la zona roja.

El antecedente más cercano entre ambos se registra en enero de 2025, cuando Napoli se impuso por 2-0. En aquel encuentro, un autogol de Lorenzo Montipò y una anotación de Frank Anguissa sellaron la victoria, un recuerdo reciente que refuerza el favoritismo local.