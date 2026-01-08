Bono Mujer Bienestar 2026: la verdad detrás del supuesto apoyo para mujeres de 18 a 64 años

En los últimos días, mensajes por WhatsApp y redes sociales han promovido la existencia de un supuesto Bono Mujer Bienestar 2026 para mujeres de entre 18 y 64 años, con montos de apoyo económico que van desde 2,750 pesos o más y que aseguran se puede tramitar a través de un enlace incluido en el mensaje.

Sin embargo, las autoridades oficiales han desmentido esta información: no existe ningún bono extraordinario bajo ese nombre publicado por la Secretaría del Bienestar o el gobierno federal para 2026, y los mensajes con enlaces que circulan son intentos de estafa o desinformación.

Mensajes que circulan en redes sociales prometen un supuesto Bono Mujer Bienestar para mujeres de 18 a 64 años. / iStock

¿Qué apoyo oficial SÍ existe para mujeres en México?

Aunque no existe un “Bono Mujer Bienestar 2026” para todas las mujeres de 18 a 64 años, sí hay programas de apoyo económico dirigidos a mujeres en diferentes condiciones, especialmente dentro del marco de los Programas para el Bienestar del gobierno:

Autoridades federales advierten que no existe un bono nacional con ese nombre en 2026. / iStock

Pensión Mujeres Bienestar (60-64 años)

Sí existe un apoyo oficial llamado Pensión Mujeres Bienestar , dirigido a mujeres de entre 60 y 64 años , que otorga 3,100 pesos bimestrales durante 2026.

Este programa se entrega a través de la tarjeta del Banco del Bienestar , sin intermediarios, y busca garantizar un ingreso propio a mujeres que tradicionalmente han dedicado años al trabajo no remunerado dentro del hogar.

Al cumplir 65 años, las beneficiarias pasan automáticamente a recibir la Pensión de las Personas Adultas Mayores, con un monto mayor y continuidad del apoyo.

Este respaldo forma parte de los esfuerzos del gobierno para apoyar la inclusión social y económica de mujeres en etapa adulta, y es comunicado a través de los canales oficiales de los Programas para el Bienestar.

Existen apoyos oficiales como el de Pensión Mujeres Bienestar. / Programas para el Bienestar

¿Qué es el programa Mujeres con Bienestar?

También existe el programa Mujeres con Bienestar, que fue creado para apoyar a mujeres en situación de pobreza en el Estado de México con recursos económicos, atención médica y acceso a educación, entre otros apoyos.

Para formar parte de este programa se requieren documentos como:

Acta de nacimiento o carta de naturalización.

Identificación oficial vigente.

CURP.

Comprobante de domicilio.

Formato único del programa.

Este apoyo está dirigido a mujeres de entre 18 y 64 años en pobreza extrema, pero no debe confundirse con un bono nacional adicional de 2026, ya que la información que circula en redes sobre un nuevo bono es falsa.

Existe el programa Mujeres con Bienestar, que fue creado para apoyar a mujeres en situación de pobreza en el Estado de México. / Mujeres con Bienestar

¿Cómo evitar fraudes con “bonos” falsos?

