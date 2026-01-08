Júpiter cerca de la Tierra en 2026: cuándo verlo y por qué será tan visible

En los primeros días de enero, Júpiter ofrecerá su mejor espectáculo del año, ya que podrá observarse con mayor claridad y brillo que en cualquier otro momento de 2026. De acuerdo con especialistas en divulgación astronómica, el planeta gigante alcanzará su oposición durante las noches del viernes 9 y sábado 10 de enero, un fenómeno que ocurre cuando la Tierra se coloca directamente entre Júpiter y el Sol.

Júpiter alcanzará su punto de mayor visibilidad en 2026 durante su oposición, la noche del 9 y madrugada del 10 de enero./ Pixabay

Esta alineación marca el punto de mayor cercanía entre ambos planetas desde diciembre de 2024 y no volverá a repetirse sino hasta 2027, lo que convierte a estas noches en una oportunidad especial para la observación astronómica. Durante la oposición, Júpiter no solo se encuentra relativamente más cerca, sino que también refleja mayor cantidad de luz solar.

Gracias a esta posición, el planeta aparecerá más grande y luminoso de lo habitual en el cielo nocturno. Para ubicarlo, se recomienda mirar hacia el horizonte este al momento del atardecer, cerca de la constelación de Géminis. Júpiter destacará al formar una figura triangular junto a Sirio, la estrella más brillante del cielo, y el cinturón de Orión, lo que facilita su localización incluso para observadores principiantes.

El planeta gigante aparecerá más brillante y grande de lo habitual al encontrarse más cerca de la Tierra./ Pixabay

¿A qué hora ocurre la oposición exacta de Júpiter?

De acuerdo con plataformas especializadas en astronomía, la oposición exacta de Júpiter se producirá alrededor de las 2:34 de la madrugada del sábado 10 de enero, momento en el que el planeta alcanzará su máximo brillo aparente y será visible durante toda la noche.

¿Cómo observar Júpiter durante este fenómeno?

Júpiter podrá apreciarse a simple vista, destacando como un punto extremadamente brillante, similar a una estrella, pero con una luz más intensa y constante. No obstante, el uso de binoculares o un telescopio pequeño permitirá observar con mayor detalle el entorno del planeta.

Júpiter podrá observarse a simple vista cerca de la constelación de Géminis desde el atardecer./ Pixabay

Con ayuda de estos instrumentos será posible distinguir las cuatro lunas galileanas —Ío, Europa, Ganímedes y Calisto— que suelen alinearse alrededor del planeta. Además, gracias a la cercanía relativa de Júpiter, quienes cuenten con telescopio podrán apreciar sus bandas nubosas claras y oscuras, una de las características más reconocibles del gigante gaseoso.

Estas condiciones hacen que enero de 2026 sea uno de los mejores momentos para la observación detallada o la captura de imágenes de Júpiter, incluso con equipos modestos, consolidando este evento como uno de los fenómenos astronómicos más destacados del año.