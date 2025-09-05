Nicaragua vs Costa Rica EN VIVO Eliminatorias Concacaf Mundial J1

El Estadio Nacional es el escenario donde Nicaragua recibe a Costa Rica en el inicio de la Ronda Final de las Eliminatorias de CONCACAF rumbo al Mundial 2026. El encuentro marca el debut de ambos en una fase decisiva que pondrá a prueba sus aspiraciones, con los Pinoleros buscando hacer historia y los Ticos intentando reafirmar su papel como protagonistas tradicionales de la región.

Para Nicaragua, alcanzar esta etapa ya significa un logro importante. La selección dirigida por Marco Antonio 'El Fantasma' Figueroa dejó en el camino a Guyana, Montserrat y Belice tras concluir en la segunda posición del Grupo D con nueve puntos, mostrando solidez en momentos clave. Ahora, con la motivación de jugar en casa, el combinado nicaragüense quiere dar un golpe de autoridad y demostrar que está listo para competir al más alto nivel.

Los Ticos, por su parte, llegan con la etiqueta de favoritos luego de liderar el Grupo B en la ronda anterior con paso perfecto: 12 unidades y una defensa que solo recibió un gol. Con figuras que combinan experiencia internacional y juventud emergente, Costa Rica pretende marcar diferencias desde el inicio. La selección costarricense sueña con volver a una Copa del Mundo y recuperar el protagonismo perdido tras un ciclo irregular posterior a Rusia 2018.

El partido promete ser más que un simple debut. Para Nicaragua, es la oportunidad de consolidar su crecimiento futbolístico ante su afición, mientras que Costa Rica quiere imponer jerarquía desde el pitazo inicial.