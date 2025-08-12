Peñarol vs Racing EN VIVO Copa Libertadores Octavos de Final Ida

Peñarol y Racing abren su serie de Octavos de Final de la CONMEBOL Libertadores 2025 en el Estadio Campeón del Siglo. El duelo de ida se perfila como un choque intenso entre dos clubes con rica historia en el continente, donde cada detalle será clave para encaminar la clasificación.

El escenario en Montevideo promete ser un factor determinante. Peñarol busca imponer su localía y llegar con ventaja al encuentro de Vuelta en Avellaneda, previsto para dentro de una semana. Racing, en cambio, intenta dar un golpe fuera de casa para encarar con mayor tranquilidad la definición en territorio argentino.

Ambos equipos llegan con resultados positivos en sus respectivos torneos locales. El Carbonero vive un gran momento tras golear 3-0 a Nacional en el clásico uruguayo, lo que encendió el ánimo de su afición. La Academia, por su parte, viene de rescatar un valioso empate 1-1 frente a Boca Juniors en La Bombonera, ratificando su capacidad de competir en escenarios adversos.

El historial entre ambos es escaso pero recordado. La última vez que se enfrentaron fue en la Copa Mercosur de 1998, cuando empataron 0-0 en el Estadio Juan Domingo Perón. Veintisiete años después, el destino los vuelve a cruzar en un contexto mucho más trascendental.

Con dos planteles que combinan experiencia y juventud, la serie promete futbol de alto voltaje. Peñarol y Racing buscan dar el primer paso en la capital uruguaya, conscientes de que un resultado favorable en la ida puede ser la llave que abra la puerta hacia los cuartos de final.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿CUÁNDO Y DÓNDE VER LOS OCTAVOS DE FINAL DE LA COPA LIBERTADORES?