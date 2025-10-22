Real Madrid vs Juventus EN VIVO UEFA Champions League Jornada 3

Este año se cumplieron siete años del golazo de chilena que Cristiano Ronaldo marcó con Real Madrid ante Juventus en los Cuartos de Final de la Champions League en la Temporada 2017-18. Desde entonces, los Merengues ganaron dos Orejonas más, además de la de ese año, en la 2021-22 y la 2023-24; mientras que la Vecchia Signora lo más lejos que ha llegado es Cuartos, ante Ajax al año siguiente.

Ahora, los dos equipos volverán a verse las caras, ya sin los protagonistas de aquella eliminatoria, que sumada a la Final de un año antes y la Semifinal de la Temporada 2014-15, formó parte de una seguidilla de encuentros que hicieron del Real Madrid vs Juventus un clásico de Champions.

Sin embargo, desde 2018, no habían coincidido de nuevo los dos equipos en el torneo de la UEFA. Su más reciente enfrentamiento fue en verano de este año y fue en Octavos de Final del Mundial de Clubes. Gonzalo García hizo el único gol del partido celebrado en el Hard Rock Stadium.

¿Cómo llegan Real Madrid y Juventus al partido de Champions League?

Aunque ambos equipos llegan invictos al juego de este miércoles, los Merengues tienen una ligera ventaja por la localía y su situación actual con Xabi Alonso. El equipo blanco marcha líder en LaLiga y aunque su más reciente victoria ha generado dudas, contra Getafe 0-1 con gol de Kylian Mbappé hasta el minuto 80, en Champions ganaron sus dos primeros juegos: contra Marsella (2-1) y Kairat (0-5).

La Juve, en cambio, ha tenido un paso más irregular. En la Serie A los de Igor Tudor están en el séptimo lugar de la clasificación, fuera de competencias de UEFA, y el fin de semana cayeron 2-0 en su visita a Como. Además, en Champions tienen dos empates, 4-4 contra Borussia Dortmund y 2-2 frente a Villarreal.