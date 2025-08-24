Real Oviedo vs Real Madrid EN VIVO LaLiga Jornada 2

La segunda fecha de LaLiga 2025-26 tiene un partido de contrastes, cuando el Real Madrid visite al Real Oviedo en el Estadio Carlos Tartiere. El duelo enfrenta a un equipo que busca consolidarse entre los líderes del campeonato y a otro que necesita reaccionar cuanto antes para evitar complicaciones en la tabla desde el arranque.

El conjunto local no tuvo el debut soñado. Real Oviedo cayó 2-0 en su visita al Villarreal en el Estadio de la Cerámica, un resultado que lo dejó en la parte baja de la clasificación, sin unidades y en el penúltimo puesto. Los dirigidos por su cuerpo técnico saben que medirse ante al máximo ganador de Champions es un reto mayúsculo, pero confían en la fuerza de su estadio y su afición para intentar sumar.

El Real Madrid, en cambio, comenzó el torneo con un triunfo ajustado en casa sobre Osasuna por 1-0. El gol de la victoria sirvió para sumar las primeras tres unidades y colocarse en la octava posición, aunque la exigencia será mayor en esta visita a Asturias. Los de Carlo Ancelotti, con una plantilla repleta de figuras, saben que necesitan mejorar en el aspecto ofensivo para no repetir los apuros de la primera jornada.

Más allá de la diferencia en planteles y objetivos, el encuentro en el Carlos Tartiere promete emociones. Para Oviedo, será la oportunidad de demostrar que puede competir ante rivales de máximo nivel; para el Real Madrid, un examen que le permita seguir sumando de a tres y consolidar la confianza en un campeonato que apenas comienza.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: NOCHE DE HORROR EN AVELLANEDA: CONMEBOL SUSPENDE PARTIDO Y LO REMITE A DISCIPLINA TRAS MUERTES Y CAOS